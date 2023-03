Veterinari, Penocchio “Importanti anche per la sicurezza alimentare” (Di mercoledì 15 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – L'importanza di una settore che va oltre la cura degli animali da affezione, che deve fare i conti con la carenza di organico e guarda al futuro chiedendo risposte organiche. Nel settore Veterinario, infatti, c'è “una carenza che è diventata preoccupante. Nei 10 anni precedenti alla pandemia sono usciti 600 medici Veterinari dirigenti del Ssn senza essere sostituiti. La situazione è divetata drammatica: escono gli anziani, non entrano i giovani e quindi vuol dire che l'età media si è alzata a 55-56 anni, con una carenza stimata nell'ordine del 17% rispetto alle esigenze. Quando usciranno il 32% che ha più di 60 anni, che si va a sommare a quel 17%, arriviamo a una dotazine organica di cica la metà di quella che servirebbe con l'impossibilità di erogare i livelli essennziali di assistenza”, spiega in un'intrervista alla Italpress il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – L'importanza di una settore che va oltre la cura degli animali da affezione, che deve fare i conti con la carenza di organico e guarda al futuro chiedendo risposte organiche. Nel settoreo, infatti, c'è “una carenza che è diventata preoccupante. Nei 10 anni precedenti alla pandemia sono usciti 600 medicidirigenti del Ssn senza essere sostituiti. La situazione è divetata drammatica: escono gli anziani, non entrano i giovani e quindi vuol dire che l'età media si è alzata a 55-56 anni, con una carenza stimata nell'ordine del 17% rispetto alle esigenze. Quando usciranno il 32% che ha più di 60 anni, che si va a sommare a quel 17%, arriviamo a una dotazine organica di cica la metà di quella che servirebbe con l'impossibilità di erogare i livelli essennziali di assistenza”, spiega in un'intrervista alla Italpress il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italpress : Veterinari, Penocchio “Importanti anche per la sicurezza alimentare” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Veterinari, Penocchio “Importanti anche per la sicurezza alimentare” - - messina_oggi : Veterinari, Penocchio “Importanti anche per la sicurezza alimentare”ROMA (ITALPRESS) - L'importanza di una settore… - blogsicilia : #notizie #sicilia Veterinari, Penocchio “Importanti anche per la sicurezza alimentare” - - blogsicilia : #notizie #sicilia Veterinari, Penocchio “Importanti anche per la sicurezza alimentare” - -