Verso decreto legge per il Ponte sullo Stretto domani in Cdm (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il decreto legge per il Ponte sullo Stretto dovrebbe entrare fra i provvedimenti all'esame del Consiglio dei ministri di domani. L'ordine del giorno della riunione del pre - Consiglio in programma ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ilper ildovrebbe entrare fra i provvedimenti all'esame del Consiglio dei ministri di. L'ordine del giorno della riunione del pre - Consiglio in programma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iconanews : Verso decreto legge per il Ponte sullo Stretto domani in Cdm - anto_galli4 : RT @noitre32: Il Governo vara la stretta sugli arrivi irregolari con il decreto-Cutro, ma è boom di partenze verso l'Italia: circa 4.600 in… - zsznzsnz : RT @noitre32: Il Governo vara la stretta sugli arrivi irregolari con il decreto-Cutro, ma è boom di partenze verso l'Italia: circa 4.600 in… - TgrRai : RT @TgrRaiSicilia: Nel tg delle 19.35: Verso la proroga. Il ministro @adolfo_urso promette un decreto per salvare la commessa per i 500 de… - TgrRaiSicilia : Nel tg delle 19.35: Verso la proroga. Il ministro @adolfo_urso promette un decreto per salvare la commessa per i 5… -