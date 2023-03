Verona | Sogliano | «Contro la Sampdoria serviranno giocatori pronti con i nervi»

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Le parole del DS del, Sean: «Sarà una gara molto difficile, e il fattore campo inciderà, i nostri tifosi ci aiuteranno» Il ds del, Sean, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domenica nel lunch timela. Di seguito le sue parole. «Sarà una gara molto difficile, e il fattore campo inciderà. Sono sicuro che i nostri tifosi ci aiuteranno. Anche la Samp sta vivendo un momento complicato… Poi ci sarà la sosta, e potremo recuperare qualche energia nervosa, ma ora non abbiamo tempo. Il mister dovrà scegliere deiche hanno la testa e iper giocare una partita difficile». L'articolo proviene da Calcio News 24.

