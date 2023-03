Verissimo | Paola Caruso in lacrime per il figlio | “gli hanno rovinato la vita”

(Di mercoledì 15 marzo 2023), conosciuta anche come la Bonas del programma televisivo Avanti un altro, a distanza di quasi tre mesi dall’ultima volta in cui è stata ospite di Silvia Toffanin, è tornata nel salotto di. La showgirl, anche in questa occasione, ha voluto condividere con conduttrice e pubblico la drammatica situazione che tutt’oggi sta ancora … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paola_perazzoli : RT @ChanceGardi: Se lo dice IPCC che si è inventato lo Schema Ponzi con i Crediti di Carbonio, allora è tutto verissimo e ci crede anche @C… - QuotidianPost : Paola Caruso attaccata dagli haters per il dramma del figlio - infoitsalute : Paola Caruso: le accuse dopo l'ospitata a Verissimo - redazionerumors : Paola Caruso, dopo le rivelazioni a Verissimo sulla malattia del figlio, è stata inondata dalle critiche del web ch… - glooit : Paola Caruso: le accuse dopo l’ospitata a Verissimo leggi su Gloo -

Sul social molti non credono che il racconto fatto in tv della 38enne sia vero... "Michele cammina, si vede dalle foto" , le scrivono, l'ex Bonas attaccaCaruso è tornata in tv, a, e tra le lacrime, disperata, ha rivelato che il figlio Michele, 4 anni, dopo l'iniezione fatta in Egitto da un medico a novembre scorso per curare una ...Non c'è pace perCaruso . Ospite a, nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, l'ex Bonas di Avanti un altro ha raccontato come sta suo figlio, 4 mesi dopo una puntura fatta in Egitto da un medico che ...... ha scritto un utente sui social, ma non è l'unico commnto del genere, c'è chi ha aggiunto: 'Spiace per il bambino, ma anche lei che sta sempre aun grande mah'. A queste frasiha ...

Verissimo, Paola Caruso in lacrime per il figlio Michele: “Non muove più il piede, il danno è… Il Fatto Quotidiano

Non c'è pace per Paola Caruso. Ospite a Verissimo, nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, l’ex Bonas di Avanti un altro ha raccontato come sta suo figlio, 4 mesi dopo una ...Non migliorano le condizioni di salute del figlio di Paola Caruso, a Verissimo scoppia in lacrime e svela come stanno oggi le cose.