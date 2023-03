Verissimo | anticipazioni sabato 18 marzo | tra gli ospiti anche la star di Terra Amara

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Il weekend si avvicina e per i telespettatori di Canale 5 significa soltanto una cosa: torna il doppio appuntamento con, il talk show condotto da Silvia Toffanin, in ondae domenica pomeriggio. Una vera e propria garanzia di successo per la rete: il pubblico non può fare a meno delle interviste, profonde e … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MaurizioMattan1 : RT @virgivirgivivi: Anticipazioni GF 16 Marzo: grave gesto di Onestini, arriva la squalifica? - MissUrsula6 : RT @virgivirgivivi: Anticipazioni GF 16 Marzo: grave gesto di Onestini, arriva la squalifica? - FerraraMConcet1 : RT @virgivirgivivi: Anticipazioni GF 16 Marzo: grave gesto di Onestini, arriva la squalifica? - SergioRedBlue : RT @virgivirgivivi: Anticipazioni GF 16 Marzo: grave gesto di Onestini, arriva la squalifica? - stanahrs0602 : RT @virgivirgivivi: Anticipazioni GF 16 Marzo: grave gesto di Onestini, arriva la squalifica? -

" L'ho fatto per mia figlia Margherita, che con i suoi suggerimenti è stata anche la prima autrice della trasmissione ", ha raccontato Piero Chiambretti a. " I bambini sono imprevedibili e ...Parole che sono poi state confermate dallo stesso Garko, il quale aaveva raccontato: "Io ...a Belve Questa sera Gabriel Garko sarà ospite a Belve , dove si racconterà in ...Il divo torinese, come si evince dalleemerse dalla chiacchierata che sarà trasmessa ... l'altra, a pochi giorni di distanza, a) di essere gay . Così ecco che è stato svelato il ...

Verissimo, ospiti e a anticipazioni delle puntate 11 e 12 marzo La Gazzetta dello Sport

Un vero e proprio successo per la fiction Rai che avrà anche ... anche per loro ci sarà un faccia a faccia nell’ultima puntata di Mare Fuori 3. Mare fuori 3 anticipazioni Episodio 11 – UN’AMICIZIA È ...Loretta Goggi torna con il secondo appuntamento (dei quattro totali) di 'Benedetta Primavera', il varietà in prima serata su Rai1 ...