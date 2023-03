Vergogna tedesca su Napoli: città fuori controllo, la profezia di Piantedosi (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un'autentica follia si è consumata a Napoli, dove i tifosi locali e i circa 600 dell'Eintracht provenienti da Francoforte hanno seminato il caos già dalla serata di ieri, martedì 14 marzo. È soltanto nel pomeriggio di oggi che si è però verificata la vera e propria escalation, con i tedeschi che hanno scatenato il panico a piazza del Gesù, entrando a contatto con le forze dell'ordine con l'intento di forzare il blocco per raggiungere i napoletani. Tra lanci di fumogeni e auto della polizia incendiate, non è stato facile ritornare in controllo della situazione, con i tifosi dell'Eintracht che a fatica sono stati fatti salire su alcuni autobus del servizio pubblico per lasciare il centro. Trasferimento reso più complicato dalle ingiurie, dai lanci di bottiglie e di sampietrini che lo hanno accompagnato. L'allerta è massima per la partita di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un'autentica follia si è consumata a, dove i tifosi locali e i circa 600 dell'Eintracht provenienti da Francoforte hanno seminato il caos già dalla serata di ieri, martedì 14 marzo. È soltanto nel pomeriggio di oggi che si è però verificata la vera e propria escalation, con i tedeschi che hanno scatenato il panico a piazza del Gesù, entrando a contatto con le forze dell'ordine con l'intento di forzare il blocco per raggiungere i napoletani. Tra lanci di fumogeni e auto della polizia incendiate, non è stato facile ritornare indella situazione, con i tifosi dell'Eintracht che a fatica sono stati fatti salire su alcuni autobus del servizio pubblico per lasciare il centro. Trasferimento reso più complicato dalle ingiurie, dai lanci di bottiglie e di sampietrini che lo hanno accompagnato. L'allerta è massima per la partita di ...

