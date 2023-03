Ventisettesima giornata Serie A 2022/2023: le designazioni arbitrali (Di mercoledì 15 marzo 2023) L ‘Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per la Ventisettesima giornata Serie A 2022/2023 in programma tra venerdì 17 e domenica 19 marzo. Ventisettesima giornata Serie A 2022/2023: GLI ARBITRI DESIGNATI SASSUOLO-SPEZIA: venerdì 17/03 h. 18.30 Arbitro: Ghersini Assistenti: Passaro-Costanzo Iv uomo: Miele G. Var: Abbattista Avar: Paganessi ATALANTA-EMPOLI: venerdì 17/03 h. 20.45 Arbitro: Dionisi Assistenti: Rossi C.-D’ Ascanio Iv uomo: Sacchi Var: Marini Avar: Muto MONZA-CREMONESE: sabato 18/03 h. 15 Arbitro: Giua Assistenti: Margani-Bottegoni Iv uomo: Camplone Var: Di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 15 marzo 2023) L ‘Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per lain programma tra venerdì 17 e domenica 19 marzo.: GLI ARBITRI DESIGNATI SASSUOLO-SPEZIA: venerdì 17/03 h. 18.30 Arbitro: Ghersini Assistenti: Passaro-Costanzo Iv uomo: Miele G. Var: Abbattista Avar: Paganessi ATALANTA-EMPOLI: venerdì 17/03 h. 20.45 Arbitro: Dionisi Assistenti: Rossi C.-D’ Ascanio Iv uomo: Sacchi Var: Marini Avar: Muto MONZA-CREMONESE: sabato 18/03 h. 15 Arbitro: Giua Assistenti: Margani-Bottegoni Iv uomo: Camplone Var: Di ...

