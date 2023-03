Vela, Europei ILCA 2023: Chiara Benini Floriani sale in quarta posizione ad Andora, Spadoni 9° (Di mercoledì 15 marzo 2023) Si è tenuta oggi ad Andora (provincia di Savona, in Liguria) la quarta giornata dei Campionati Europei ILCA 2023, prima rassegna continentale stagionale delle classi veliche olimpiche. Quest’oggi si è disputata nell’ILCA 7 maschile una regata valida per le fasi finali (in realtà si sono svolte due prove ma la prima è stata poi annullata), mentre nell’ILCA 6 femminile sono state effettuate le ultime regate di qualificazione. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Nell’ILCA 7 maschile l’australiano Matthew Wearn ottiene un secondo posto nell’unica regata valida di giornata e risale dunque fino alla prima posizione con 8 punti netti. Essendo però appunto australiano, Wearn non può lottare per le medaglie europee, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) Si è tenuta oggi ad(provincia di Savona, in Liguria) lagiornata dei Campionati, prima rassegna continentale stagionale delle classi veliche olimpiche. Quest’oggi si è disputata nell’7 maschile una regata valida per le fasi finali (in realtà si sono svolte due prove ma la prima è stata poi annullata), mentre nell’6 femminile sono state effettuate le ultime regate di qualificazione. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Nell’7 maschile l’australiano Matthew Wearn ottiene un secondo posto nell’unica regata valida di giornata e ridunque fino alla primacon 8 punti netti. Essendo però appunto australiano, Wearn non può lottare per le medaglie europee, ...

