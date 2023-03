Vela, Europei ILCA 2023: Benini Floriani sale in quarta posizione ad Andora, Spadoni nono (Di mercoledì 15 marzo 2023) Si è tenuta oggi ad Andora (provincia di Savona, in Liguria) la quarta giornata dei Campionati Europei ILCA 2023, prima rassegna continentale stagionale delle classi veliche olimpiche. Quest’oggi si sono disputate nell’ILCA 7 maschile le prime due regate valide per le fasi finali (la prima prova è stata poi cancellata), mentre nell’ILCA 6 femminile sono state effettuate le ultime regate di qualificazione. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Nell’ILCA 7 maschile l’australiano Matthew Wearn termina la giornata odierna con un primo e un secondo posto e risale dunque fino alla prima posizione con 9 punti netti. Essendo però appunto australiano, Wearn non può lottare per le medaglie europee, ed ecco quindi che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) Si è tenuta oggi ad(provincia di Savona, in Liguria) lagiornata dei Campionati, prima rassegna continentale stagionale delle classi veliche olimpiche. Quest’oggi si sono disputate nell’7 maschile le prime due regate valide per le fasi finali (la prima prova è stata poi cancellata), mentre nell’6 femminile sono state effettuate le ultime regate di qualificazione. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Nell’7 maschile l’australiano Matthew Wearn termina la giornata odierna con un primo e un secondo posto e ridunque fino alla primacon 9 punti netti. Essendo però appunto australiano, Wearn non può lottare per le medaglie europee, ed ecco quindi che ...

