Vederci più chiaro | l’analisi di foto e video

di Camilla Vagnozzi Saper fare ricerche su immagini trovate online è importante. Molti dei contenuti in cui ci si imbatte sul Web sono foto o video e, guardando alla disinformazione, spesso fotografie o filmati reali vengono decontestualizzati e finiscono per veicolare notizie false, fuori contesto o fuorvianti. Ecco qualche consiglio utile per… Vederci più chiaro. Perché ciò che è fuori contesto è pericolosoSe una foto scattata alle Isole Faroe, arcipelago appartenente alla Danimarca, viene pubblicata sui social network ma utilizzata per testimoniare la scoperta di presunte antiche piramidi in Russia, siamo davanti a un contenuto fuori contesto. Una situazione simile accade se il video di una strada trafficata tra Polonia e Ucraina viene condiviso su ...

