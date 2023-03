Vede Cospito in cella e spiffera tutto, bufera sul consigliere di +Europa (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le visite in carcere da parte dei politici ad Alfredo Cospito ancora al centro della polemica. Dopo quella di gennaio scorso da parte di una delegazione del Pd composta da Debora Serracchiani, Andrea Orlando, ex ministro della Giustizia, Silvio Lai e il senatore Walter Verini, adesso nel mirino finisce il consigliere della regione Lombardia, Michele Usuelli, che nel mese di febbraio è andato a fare visita all'anarchico detenuto al 41 bis nel carcere di Opera. Dopo l'incontro, il consigliere avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa riportando il pensiero di Cospito e che non sono sfuggite al deputato Pino Bicchielli, vicepresidente del gruppo Noi moderati. La vicenda è al centro di una interrogazione scritta al ministro della Giustizia, presentata dallo stesso Bicchielli, che si interroga sulla possibilità ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le visite in carcere da parte dei politici ad Alfredoancora al centro della polemica. Dopo quella di gennaio scorso da parte di una delegazione del Pd composta da Debora Serracchiani, Andrea Orlando, ex ministro della Giustizia, Silvio Lai e il senatore Walter Verini, adesso nel mirino finisce ildella regione Lombardia, Michele Usuelli, che nel mese di febbraio è andato a fare visita all'anarchico detenuto al 41 bis nel carcere di Opera. Dopo l'incontro, ilavrebbe rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa riportando il pensiero die che non sono sfuggite al deputato Pino Bicchielli, vicepresidente del gruppo Noi moderati. La vicenda è al centro di una interrogazione scritta al ministro della Giustizia, presentata dallo stesso Bicchielli, che si interroga sulla possibilità ...

