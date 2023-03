Vasseur è fiducioso per il Gp dell'Arabia Saudita, ma Leclerc perde già 10 posizioni in griglia (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le brutte notizie arrivano ancora prima di accendere i motori. Le annuncia Fred Vasseur prima di prendere il volo che lo porterà a Gedda: “Charles Leclerc pagherà una penalità per la sostituzione della centralina. La prima si era rotta domenica mattina, la seconda lo ha costretto al ritiro in gara. E’ un problema che non avevamo mai avuto in passato e che ora speriamo di aver risolto, ma che purtroppo ci farà perdere delle posizioni sullo schieramento di partenza domenica”. Alla seconda gara della stagione la Ferrari perderà già 10 posizioni sullo schieramento perché si è già bruciata le due centraline concesse per la stagione. Una brutta botta sul circuito cittadino più veloce del campionato, un tracciato dove Charles avrebbe ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le brutte notizie arrivano ancora prima di accendere i motori. Le annuncia Fredprima di prendere il volo che lo porterà a Gedda: “Charlespagherà una penalità per la sostituzionea centralina. La prima si era rotta domenica mattina, la seconda lo ha costretto al ritiro in gara. E’ un problema che non avevamo mai avuto in passato e che ora speriamo di aver risolto, ma che purtroppo ci faràresullo schieramento di partenza domenica”. Alla seconda garaa stagione la Ferrarirà già 10sullo schieramento perché si è già bruciata le due centraline concesse per la stagione. Una brutta botta sul circuito cittadino più veloce del campionato, un tracciato dove Charles avrebbe ...

