Varriale vuole tornare a condurre e fa causa alla Rai | era stato sospeso per le accuse di stalking

(Di mercoledì 15 marzo 2023)circa 6 mesi fa dopo ledie maltrattamenti da parte delle sue ex amanti e l’inizio di un procedimento penale, Enricotorna a chiedere diuna trasmissione in Rai: il giornalista sportivo, noto volto televisivo, si è rivolto al giudice del lavoro chiedendo di essere reintegrato in azienda. Viale Mazzini aveva raggiunto un accordo con lui in via precauzionale, nessuna carta bollata lo vincola ad attendere la sentenza prima di scoprire che ne sarà del suo futuro professionale. Ma adesso il giornalista freme perdi frontetelecamera, anche se in Rai c’è qualcuno che tira il freno e vorrebbe prima essere certo che non si arrivi a una sentenza di condanna, per scongiurare reazioni avverse del pubblico. Il processo nei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BINsonoio : Signor Varriale ma non doveva essere giusto aspettare i tempi della giustizia? Lei maestro, mi ha insegnato che non… - pauloflorenz : Il patatone #Varriale vuole una trasmissione, cucciolo!!! Non vi fa tenerezza? NOOOOOO… - Littoski : @glmdj Anziché perdere tempo a parlare di Gravina, FIGC, UEFA, Ceferin,di quello che scrivono gli idioti ziliani, v… - AleCat_91 : UN RABIOT DEVASTANTE, VA VIA? ALLEGRI CI VUOLE FOMENTARE, VI DICO IL NOM... - Ahmed052501382 : @realvarriale Ma Ceferin si deve dimettere subito...nessumo lo vuole..viene fischiato ovunque...tu varriale stai su… -

Una fiducia che ora si spinge fino alla forzatura della mano con la Rai, alla qualechiede non poco, tramite il giudice del lavoro:condurre una trasmissione in diretta , con ...Traduzione:condurre di nuovo una trasmissione.è stato sospeso 6 mesi fa. Una misura presa in accordo con i vertici di viale Mazzini, e adottata in via precauzionale. Abbonati per ......sue dimissioni alla sentenza della Procura) ha fatto assai rumore sui social e non è piaciuta a Enrico. Il giornalista Rai scrive su twitter Si scatena la bufera sul web: 'non ci...

Varriale contro la Rai: ancora sotto processo, vuole tornare in TV Libero Magazine

Il giornalista sportivo fa causa alla TV di Stato per avere una trasmissione: era stato sospeso 6 mesi fa per le accuse di stalking per le quali è a giudizio.Ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto il direttore generale del settore giovanile e di Lazio Women, Enrico Lotito che ha così commentato il momento che stanno vivendo ...