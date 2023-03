Varriale non ci sta e chiede di essere reintegrato dalla Rai (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il giornalista era stato sospeso della Rai Torna a palare Enrico Varriale. Il giornalista sportivo era stato sospeso dalla Rai dopo le indagini e la denuncia dell’ex compagna per stalking, Il giudice per le indagini preliminari Monica Ciancio aveva disposto nei suoi confronti il «divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa».Con l’ordine «non comunicare con lei» neppure «per interposta persona» e «allontanarsi immediatamente in caso di incontro fortuito, riponendosi a 300 metri di distanza». Varriale ha intanto parlato a Repubblica e ha fatto sapere di volere giustizia. Vuole infatti essere reintegrato dalla tv pubblica con cui sta intraprendendo una azione legale. chiede anche un programma tv con conduzione ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il giornalista era stato sospeso della Rai Torna a palare Enrico. Il giornalista sportivo era stato sospesoRai dopo le indagini e la denuncia dell’ex compagna per stalking, Il giudice per le indagini preliminari Monica Ciancio aveva disposto nei suoi confronti il «divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentatipersona offesa».Con l’ordine «non comunicare con lei» neppure «per interposta persona» e «allontanarsi immediatamente in caso di incontro fortuito, riponendosi a 300 metri di distanza».ha intanto parlato a Repubblica e ha fatto sapere di volere giustizia. Vuole infattitv pubblica con cui sta intraprendendo una azione legale.anche un programma tv con conduzione ...

