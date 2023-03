Varriale fa causa alla Rai | ' Datemi una trasmissione subito' Il giornalista sospeso dopo le accuse di stalking

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Enrico Varriale fa causa alla Rai: 'Datemi subito una trasmissione'. Era stato sospeso dopo le accuse per stalking… - fanpage : Dopo 6 mesi di sospensione per le accuse di stalking ricevute dall’ex compagna e da una seconda donna, Enrico Varri… - Giovann39862505 : RT @DanieleBibo: #Varriale fa causa alla Rai? La vicenda Scardina è un macigno ed è davvero incredibile come i suoi delatori siano ancora… - Steve_the_one_ : RT @DanieleBibo: #Varriale fa causa alla Rai? La vicenda Scardina è un macigno ed è davvero incredibile come i suoi delatori siano ancora… - Steve_the_one_ : RT @SandroS1915: Dopo aver letto la notizia di #Varriale che fa causa alla #Rai pensavo fosse stato assolto da ogni accusa. Invece la situ… -

Enricofaalla Rai e chiede di essere reintegrato. Il giornalista era stato sospeso dopo l'indagine cui era sottoposto per stalking nei confronti della compagna. Da alloranon è più ......del prossimo autunno) ma Enriconon intende aspettare oltre: dopo 6 mesi di sospensione "precauzionale" da parte della Rai, chiede a gran voce di tornare in video. E lo fa con unaalla ...è stato sospeso 6 mesi fa. Una misura presa in accordo con i vertici di viale Mazzini, e adottata in via precauzionale. Abbonati per leggere anche Leggi anche "Protesi per il seno sulle ...

La causa di Enrico Varriale alla Rai: «Datemi subito una trasmissione» Open

Sospeso circa 6 mesi fa dopo le accuse di stalking e maltrattamenti da parte delle sue ex amanti e l’inizio di un procedimento penale, Enrico Varriale torna a chiedere di condurre una trasmissione in ...Enrico Varriale fa causa alla Rai e chiede di essere reintegrato. Il giornalista era stato sospeso dopo l’indagine cui era sottoposto per stalking nei confronti della compagna.