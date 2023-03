Vangelo di oggi 15 Marzo 2023 | Mt 5 | 17-19 | Video commento

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi mercoledì 15, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento”. “La fede non significa soltanto accettare un numero certo di verità astratte circa L'articolodi15: Mt 5,17-19proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CiaoKarol : “Chi insegnerà e osserverà i precetti, sarà considerato grande nel regno dei cieli” #2PAROLE sul #Vangelo di ogg… - FedraFurini : @DiegoFusaro Ai tempi di Gesù i dottori della legge erano proprio quelli che non avevano capito nulla di Lui e Lo c… - MARIACELENTAN0 : RT @annagiuliangel: '#PapaFrancesco- afferma il cardinale Zuppi - è il Papa del Vangelo...un #Vangelo che parla al cuore degli uomini anch… - EnricoFarm : RT @BarAbbaPodcast: Un pensiero al giorno . . . . . . . . #parola #fede #vangelo #daily #spiritualità #liturgia #chiesa #Dio #preghier… - ChiefaVincenza : RT @ClaudioCenta1: Il salmo della Messa di oggi è un eco del Vangelo di ieri. “L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente”. C’è nel cuore… -

...E quale grande nazione ha leggi e norme giuste come è tutta questa legislazione che iovi do ...Dalsecondo Matteo Mt 5,17 - 19 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 'Non ...Davanti a queste sfide, ildioffre ad ognuno di noi l'acqua viva che può farci diventare fonte di ristoro per gli altri. E allora, come la samaritana, che lasciò la sua anfora al pozzo ...E ancora la sua voce profetica invoca la pace per porre fine alla "terza guerra mondiale a pezzi", divenendo uno dei più autorevoli leader ascoltatinel mondo. Ilda accogliere con gioia,...

Francesco: riscopriamo la sete di Dio e accorgiamoci della sete ... Vatican News - Italiano

“Spatuzza in libertà condizionale Sinceramente la cosa non mi tange, non mi emoziona, non mi fa nessun effetto, perché ritengo che la legge ha fatto il suo corso. Lo incontrai tempo fa in carcere e m ...Un carisma femminile speso nella testimonianza dell’amore di Dio per gli ultimi, ma anche nella gestione delle questioni politiche e amministrative. Tutte dimensioni vissute alla luce del Vangelo con ...