Valheim: al momento il gioco non è previsto per PlayStation (Di mercoledì 15 marzo 2023) Iron Gate Studio ha recentemente dichiarato che al momento non ci sono piani per portare Valheim anche sulle console PlayStation Valheim è un survival fantasy in terza persona in sviluppo da parte di Iron Gate Studio. Il titolo è disponibile in accesso anticipato da febbraio del 2021 e nel corso del tempo ha acquisito una popolarità sempre maggiore. Infatti, grazie all’ottima qualità del gioco e alla costanza con cui gli sviluppatori introducono nuovi contenuti, Valheim è diventato uno dei survival più apprezzati degli ultimi anni. Al momento se volete provare questo gioco potete farlo solamente su PC, ma in futuro anche i possessori di Xbox One e Xbox Series X S avranno modo di giocarlo. Sfortunatamente però sembra che chi possiede solamente delle ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 15 marzo 2023) Iron Gate Studio ha recentemente dichiarato che alnon ci sono piani per portareanche sulle consoleè un survival fantasy in terza persona in sviluppo da parte di Iron Gate Studio. Il titolo è disponibile in accesso anticipato da febbraio del 2021 e nel corso del tempo ha acquisito una popolarità sempre maggiore. Infatti, grazie all’ottima qualità dele alla costanza con cui gli sviluppatori introducono nuovi contenuti,è diventato uno dei survival più apprezzati degli ultimi anni. Alse volete provare questopotete farlo solamente su PC, ma in futuro anche i possessori di Xbox One e Xbox Series X S avranno modo di giocarlo. Sfortunatamente però sembra che chi possiede solamente delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GameXperienceIT : Valheim su PlayStation, gli sviluppatori non ci stanno pensando al momento - tuttoteKit : #Valheim: al momento il gioco non è previsto per PlayStation #IronGateStudio #PC #XboxOne #XboxSeriesS #XboxSeriesX… - infoitscienza : Valheim: non c'è nessun piano per portarlo su PS5, PS4 e Switch per il momento -