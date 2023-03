Valerio Massimo Manfredi, da Ulisse e Alexandros al lavoro nei campi: una biografia che è già Storia – L’estratto del libro in anteprima esclusiva (Di mercoledì 15 marzo 2023) La sua Storia tra le sue Storie. L’autobiografia di Valerio Massimo Manfredi La vita e la Storia – istruzioni per l’uso (Aliberti editore) è una di quelle opere sfiziose e avvolgenti, permeate di un senso di sfida esistenziale costante, di una rinnovato desiderio di scoperta storica, creazione e narrazione tipica del metodo Manfredi. L’archeologo, cartografo, docente, scrittore, autore e volto della tv che dai campi di Piumazzo, su quella via Emilia battuta per secoli da romani e viandanti medioevali, si è catapultato, gettato, alla ricerca delle tracce del passato, dell’antica Grecia, del viaggio di Ulisse, compie in questi giorni ottanta anni. E la sua biografia curata assieme al figlio Fabio è una sorta di epitome, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) La suatra le sue Storie. L’autodiLa vita e la– istruzioni per l’uso (Aliberti editore) è una di quelle opere sfiziose e avvolgenti, permeate di un senso di sfida esistenziale costante, di una rinnovato desiderio di scoperta storica, creazione e narrazione tipica del metodo. L’archeologo, cartografo, docente, scrittore, autore e volto della tv che daidi Piumazzo, su quella via Emilia battuta per secoli da romani e viandanti medioevali, si è catapultato, gettato, alla ricerca delle tracce del passato, dell’antica Grecia, del viaggio di, compie in questi giorni ottanta anni. E la suacurata assieme al figlio Fabio è una sorta di epitome, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... massimo_avv : RT @JamesLucasIT: 'Le sveglie, quelle toste (3:15 questa mattina), possono concederti spettacoli incredibili. La Luna 'tramonta' sul Monvis… - trapxosoul : Maximus x Massimo x Maximo Charlotte x Charlotta Valeria x Valerio Flavia x Flavio Gulia x Gulio Danilo x Danielle this woman is so... - imperianews_it : Imperia: il prefetto Valerio Massimo Romeo in visita al comando provinciale della Guardia di Finanza - Mikazero : In panchina, a ruotare in 3, massimo 4 (filosofia Rileyana) Valerio Spinelli, Jay Larranaga, Capitan Mimmo Morena e… - imperianews_it : Imperia: visita del Prefetto Valerio Massimo Romeo al Comando Provinciale dei Carabinieri -