Valeria Marini: “Mi faceva del male”, terribile confessione | Un uomo violento (Di mercoledì 15 marzo 2023) Valeria Marini ha raccontato di alcuni episodi terribili che ha vissuto sin da quando era giovane, e che l’hanno segnata per sempre. Nonostante la sua gioiosità contagiosa, Valeria Marini non ha avuto una vita facile: fin da quando era giovanissima, praticamente adolescente, ha dovuto affrontare dei dolori terribili e prendere scelte molto importanti. Oggi la showgirl è felice con il suo nuovo amore, Eddy Siniscalchi, ma per lei le relazioni di cuore non sono sempre andate per il verso giusto. La donna ha avuto una lunga relazione con Vittorio Cecchi Gori, famoso produttore cinematografico. La storia tra i due è stata piena di alti e bassi, fino a che non si sono lasciati definitivamente. Nel 2013 ha sposato Giovanni Cottone, ma i due si sono separati meno di un anno dopo. La sua carriera è iniziata ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 15 marzo 2023)ha raccontato di alcuni episodi terribili che ha vissuto sin da quando era giovane, e che l’hanno segnata per sempre. Nonostante la sua gioiosità contagiosa,non ha avuto una vita facile: fin da quando era giovanissima, praticamente adolescente, ha dovuto affrontare dei dolori terribili e prendere scelte molto importanti. Oggi la showgirl è felice con il suo nuovo amore, Eddy Siniscalchi, ma per lei le relazioni di cuore non sono sempre andate per il verso giusto. La donna ha avuto una lunga relazione con Vittorio Cecchi Gori, famoso produttore cinematografico. La storia tra i due è stata piena di alti e bassi, fino a che non si sono lasciati definitivamente. Nel 2013 ha sposato Giovanni Cottone, ma i due si sono separati meno di un anno dopo. La sua carriera è iniziata ...

