Valentina Ferragni tra balli e baci passionali: chi è il nuovo fidanzato (Di mercoledì 15 marzo 2023) C’è un nuovo amore nella vita di Valentina Ferragni dopo la fine della sua lunga relazione con Luca Vezil, chi è il nuovo fidanzato Valentina Ferragni non è più single, è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 15 marzo 2023) C’è unamore nella vita didopo la fine della sua lunga relazione con Luca Vezil, chi è ilnon è più single, è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Valentina Ferragni dimentica Luca Vezil, baci ed effusioni con un 22enne in un noto locale in Messico - infoitcultura : Esclusivo: ecco chi è il nuovo compagno di Valentina Ferragni - infoitcultura : Valentina Ferragni è stata vista in Messico con il nuovo fidanzato - infoitcultura : Valentina Ferragni, chi è il nuovo fidanzato: si chiama Matteo, è del 2001 e su Instagram ha 'solo' 7mila follower - infoitcultura : Valentina Ferragni beccata così in un locale: roba molto spinta -