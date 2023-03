Valditara: “La scuola è pubblica a tutti gli effetti, no alle distinzioni. Anche alle paritarie i fondi per l’accoglienza degli studenti ucraini (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato che le scuole non statali saranno incluse tra i beneficiari delle risorse del Pnrr. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha annunciato che le scuole non statali saranno incluse tra i beneficiari delle risorse del Pnrr. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : E menomale che era #Valditara ad essere il “ministro della propaganda”. Leggete l’ultima trovata del #Pd ?? #Lepore… - ProVitaFamiglia : ?Annullare la Festa del Papà - come sta accadendo in alcune scuole - è profondamente ideologico. Per il Ministro d… - orizzontescuola : Valditara: “La scuola è pubblica a tutti gli effetti, no alle distinzioni. Anche alle paritarie i fondi per l’accog… - CivicraziaItaly : RT @CivicraziaItaly: @G_Valditara Apprezziamo l'iniziativa. Con 'Antenne Civicratiche-Scuola' Civicrazia sta proponendo,alle Scuole di II g… - CivicraziaItaly : @G_Valditara Apprezziamo l'iniziativa. Con 'Antenne Civicratiche-Scuola' Civicrazia sta proponendo,alle Scuole di I… -