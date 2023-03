Valditara dice no alla sospensione per gli studenti che compiono atti di bullismo: “Meno scuola non è la soluzione” (Di mercoledì 15 marzo 2023) "Non sono favorevole all'istituto della sospensione per gli studenti che compiono atti di bullismo: "Meno scuola non è uno strumento che serve a recuperare lo studente che compie atti di questo tipo". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 15 marzo 2023) "Non sono favorevole all'istituto dellaper glichedi: "non è uno strumento che serve a recuperare lo studente che compiedi questo tipo". L'articolo .

