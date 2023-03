(Di mercoledì 15 marzo 2023)mercoledì 15 marzo (ore 17.30) si gioca, match valido per l’andata dei quarti di finale della2022-2023 di. La compagine lombarda farà visita alle Campionesse d’Europa nella loro tana dello Spor Sarayi, con l’obiettivo di cercare il colpaccio in questo primo atto della fase a eliminazione diretta. La corazzata turca, che nella fase a gironi ha perso contro Novara ed è dunque dovuta passare dagli ottavi di finale, partirà con i favori del pronostico contro il Vero. La formazione di coach Giovanni Guidetti ha avuto diversi passaggi a vuoto in stagione, ma in campo continentale resta una delle favorite per la conquista del trofeo. Il sestetto di Marco Gaspari ha i ...

In Champions le sfide, sempre valide per l'andata dei quarti, saranno sull'asse Turchia - Italia: a, il Vero Volley di coach Gaspari scenderà in campo contro ilmentre le pantere ...... 25 - 22, 16 - 25, 26 - 28) 19.00 Allianz MTV Stoccarda - Igor Gorgonzola Novara 1 - 3 (25 - 21, 16 - 25, 21 - 25, 23 - 25) MERCOLEDI' 15 MARZO 2023 17.30- Vero Volley Milano ...CEV CHAMPIONS LEAGUE QUARTI DI FINALE ANDATA Developres Rzeszow Eczacibasi Dynavit14/03 ore 18.00 Allianz MTV Stuttgart Igor Gorgonzola Novara 14/03 ore 19.00...

Vakifbank Istanbul-Milano oggi in tv, Champions League volley femminile: orario, programma, canale, streaming OA Sport

Chi passa il turno, affronta la vincente di Conegliano vs Fenerbahce. Il Vakifbank Istanbul è una delle formazioni più titolate del mondo. Ha vinto 5 Champions League, 1 Top Team Cup, 1 Challenge Cup ...Fra oggi e giovedì si gioca la gara di andata. Le nostre tutte in trasferta. Novara oggi a Stoccarda (ore 19.00), domani Milano in casa del VakifBank (ore 17.30), giovedì Conegliano ospite del Fenerb ...