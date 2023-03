Il 9 marzo 2023, in una riunione della Camera Legislativa dell'Oliy Majlis (Parlamento) della Repubblica dell', è stata presa la decisione di indire un referendum nazionale il 302023 sul disegno di legge costituzionale "La Costituzione della Repubblica dell'". Vengono prese in ......del Pisa Ernesto Torregrossa è stato convocato per le amichevoli con Arabia Saudita e... Ha scritto "La Bici Dopata" suo terzo libro uscito ad2011. Addetto stampa del CUS Pisa tra il ...Era noto da tempo che Xi intendeva visitare personalmente Mosca trae maggio, ma il viaggio ... L'ultima lo scorso settembre, durante un vertice dei paesi dell'Asia centrale in. L'...

Uzbekistan, il 30 aprile referendum su disegno legge costituzionale Tiscali Notizie