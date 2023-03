Usare i morti in mare per colpire i vivi (Di mercoledì 15 marzo 2023) L'opposizione che è defunta nelle urne spera di resuscitare in mare, sulla pelle delle vere vittime. L’obiettivo di chi protesta non è accertare i fatti, bensì attribuire oltre ogni logica una responsabilità diretta delle autorità italiane nel naufragio. Gentile Belpietro, un naufragio colpisce sempre e crea un fenomeno di pubblico dolore per lo meno ostentato. In questi giorni nasce un interrogativo: perché è così importante il naufragio nel mare di Crotone, quando negli anni scorsi incidenti simili sono stati numerosi e ripetuti con cadenze che li hanno resi abituali? Non era mai successo che si creassero scontri politici di tale risonanza da occupare per giorni i media e la politica. Dipende dalla posizione di Crotone, dal luogo di partenza oppure più semplicemente è pretesto di chi vuol colpire l’avversario che lo ha spodestato? ... Leggi su panorama (Di mercoledì 15 marzo 2023) L'opposizione che è defunta nelle urne spera di resuscitare in, sulla pelle delle vere vittime. L’obiettivo di chi protesta non è accertare i fatti, bensì attribuire oltre ogni logica una responsabilità diretta delle autorità italiane nel naufragio. Gentile Belpietro, un naufragio colpisce sempre e crea un fenomeno di pubblico dolore per lo meno ostentato. In questi giorni nasce un interrogativo: perché è così importante il naufragio neldi Crotone, quando negli anni scorsi incidenti simili sono stati numerosi e ripetuti con cadenze che li hanno resi abituali? Non era mai successo che si creassero scontri politici di tale risonanza da occupare per giorni i media e la politica. Dipende dalla posizione di Crotone, dal luogo di partenza oppure più semplicemente è pretesto di chi vuoll’avversario che lo ha spodestato? ...

