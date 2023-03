Usa – Russia “si toccano” | drone americano danneggiato da Mosca Cosa è successo

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar – Usa esi sfiorano, anzi siproprio, vicino all’area di scontro ucraina. Per la precisione, entrano in contatto l’una con l’altra nel Mar Nero, in acque internazionali, ma la faccenda ovviamente ha generato dichiarazioni opposte e i soliti allarmi sui rischi escalation. Usa esi sfiorano:da forze diCome riporta Tgcom24, sono due i jet diad aver costretto ilall’atterraggio forzato. Il robot volante, un MQ-9 Reaper, era partito dalla base statunitense di Sigonella per arrivare sulle acque internazionali del Mar Nero. Secondo le fonti militari statunitensi, i due caccia SU-27 russi lo avrebbero infastidito, l’uno scaricandovi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : Quindi la Russia abbatte con un Mig un drone americano nello spazio aereo internazionale e qualcuno continua a sost… - michele_geraci : Continuano sempre a frequenza maggiore segnali di un disengagement #USA dall'#Ucraina Ovviamente, il tutto va fat… - putino : Collisione tra drone americano e caccia russo nel Mar Nero: tensioni tra USA e Russia. Un drone da ricognizione am… - cocchi2a : RT @elisamariastel1: 'Gli Usa continueranno a sorvolare il Mar Nero nonostante l'incidente con i droni Il Mar Nero non appartiene a nessun… - News24Italy : #Drone abbattuto, Russia: 'Non vogliamo scontro con Usa' -

Tra l'altro, l'operazione è avvenuta in un frangente di particolare tensione fra- Nato edopo la vicenda del jet russo contro un drone americano sul Mar Nero. Non visualizzi questo ...'E' una proprietà degli, non vogliamo che qualcun altro ci metta le mani sopra'.- A Washington, viene convocato l'ambasciatore Anatoly Antonov, chiamato a fornire spiegazioni dopo la ...- 'Certo che lautilizzerà l'incidente per la propaganda interna e l'elemento preoccupazione rimane, ma vedo l'attenzionea non passare la linea rossa che vedrebbe il loro coinvolgimento ancora più diretto ...

Jet russo contro drone Usa sul Mar Nero, sale tensione Mosca-Washington. Cosa sappiamo Sky Tg24

Scontro nei cieli su Mar Nero e sale la tensione tra Stati Uniti e Russia, con scambio di accuse tra Washington e Mosca dopo il primo contatto diretto tra le due superpotenze dopo il primo… Leggi ...Martedì, 14 marzo 2023 Home > aiTv > Aukus, l'alleanza dei sottomarini fra Usa, Australia e Gb San Diego (California ... danneggiando "la pace e la stabilità della regione". Anche la Russia, di cui la ...