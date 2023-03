Usa-Russia | alta tensione e rischio escalation | dallo scontro jet-drone alla “sopravvivenza” invocata da Putin | la paura di una spirale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Un incidente che rischia di alzare ildi unrgamento del conflitto in Ucraina, di un vero e proprio faccia a faccia tra Usa e. Che a questo punto non nega neanche gli Stati Uniti, nonostante la volontà pubblica ribadita più volte da Joe Biden di non farsi trascinare in uno scenario da Terza guerra mondiale. E invece l’intercettazione e il danneggiamento da parte di un jet russo di unspia americano, costretto a schiantarsi nel mar Nero, alza latra le due superpotenze. E dimostra che basta un errore o una manovra mal calcolata – in una zona da dove quotidianamente gli aerei spia occidentali sorvegliano il territorio ucraino dall’inizio dell’invasione – ad accendere ladella ritorsione, con lo spettro di unoaperto tra ...