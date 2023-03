Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : L’esperto di materie prime: «Rinunciare al fossile terrà i prezzi alle stelle, rialzare i tassi non servirà. L’Amer… - fisco24_info : Usa: prezzi produzione salgono del 4,6%, meno delle attese: Su base mensile -0,1%, analisti scommettevano su +0,3% - iconanews : Usa: prezzi produzione salgono del 4,6%, meno delle attese - iMatteo_Pau : Siamo già ad un punto limite, sono inutili i soliti discorsi. Se aumentato negli USA non possono aumentarli NUOVAM… - iMatteo_Pau : Prezzi aumentati per gli USA con i prossimi #iPhone15Pro. Io credo (e spero) che non li adegueranno di conseguenza… -

alla produzione negli Stati Uniti in febbraio sono saliti del 4,6% su base annua, meno del 5,4% previsto. Su base mensile sono calati dello 0,1%, a fronte del mercato che scommetteva su un ......dai dati in quanto i rischi di inflazione sono ora piu' equilibrati e il recente calo dei... come indicato dall'inversione della curva dei rendimenti. Riteniamo, pertanto, che il debito ...Intanto, idel greggio sono scesi ai minimi degli ultimi 15 mesi , mentre i timori per l'... Giornata "no" per la Borsa, in flessione dell'1,20% sul Dow Jones ; sulla stessa linea, vendite ...

Usa: prezzi produzione salgono del 4,6%, meno delle attese - Economia Agenzia ANSA

Boss Cai ha affermato che Tesla avrebbe ripetutamente esercitato pressioni sui suoi fornitori affinché abbassassero i prezzi. Inoltre, secondo l'amico di Cai, gli ispettori Tesla non solo avrebbero ...(ANSA) - NEW YORK, 15 MAR - I prezzi alla produzione negli Stati Uniti in febbraio sono saliti del 4,6% su base annua, meno del 5,4% previsto. Su base mensile sono calati dello 0,1%, a fronte del ...