Ursula von der Leyen: «L’Ue vuole produrre il 40% della tecnologia per l’energia pulita» (Di mercoledì 15 marzo 2023) La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha detto che L’Ue vuole produrre il 40% della tecnologia pulita necessaria in Europa. «Con il Net-Zero Act che sarà presentato domani, entro il 2030 vogliamo essere in grado di produrre almeno il 40% della tecnologia pulita necessaria. Facilitiamo le autorizzazioni. Creiamo una normativa più semplice. Consentiamo agevolazioni fiscali e un uso flessibile dei fondi UE. In breve, il Net-Zero Industry Act offre velocità, semplificazione e finanziamenti», ha spiegato von der Leyen. E ancora: «Gli elementi centrali del piano industriale Green deal sono la legge sull’industria a zero emissioni e la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 marzo 2023) La presidenteCommissione europeavon derha detto cheil 40%necessaria in Europa. «Con il Net-Zero Act che sarà presentato domani, entro il 2030 vogliamo essere in grado dialmeno il 40%necessaria. Facilitiamo le autorizzazioni. Creiamo una normativa più semplice. Consentiamo agevolazioni fiscali e un uso flessibile dei fondi UE. In breve, il Net-Zero Industry Act offre velocità, semplificazione e finanziamenti», ha spiegato von der. E ancora: «Gli elementi centrali del piano industriale Green deal sono la legge sull’industria a zero emissioni e la ...

