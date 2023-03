Uomo cerca di salire sul bus senza biglietto e accoltella l'autista (Di mercoledì 15 marzo 2023) Follia martedì mattina a Pavia, dove un autista di Autoguidovie, la società che gestisce il trasporto pubblico in città, è stato accoltellato a una gamba da un Uomo poi fermato nella stazione milanese di Rogoredo. ... Leggi su europa.today (Di mercoledì 15 marzo 2023) Follia martedì mattina a Pavia, dove undi Autoguidovie, la società che gestisce il trasporto pubblico in città, è statoto a una gamba da unpoi fermato nella stazione milanese di Rogoredo. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Quattro o forse cinque persone sono rimaste ferite a Milano nel corso di una serie di rapine messe in atto per stra… - RedazioneLaNews : #Milano Uomo cerca di salire sul bus senza biglietto e accoltella l'autista - si_mo_nella : Ma l'uomo che ha accanto a sé una donna, ma ne cerca in tutti i modi altre e non la lascia, lo fa perché sotto sot… - FrancescoSerpa7 : NUOVO: - FrancescoSerpa7 : NUOVO: -