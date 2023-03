Uomini e Donne, perchè Desdemona se ne va: la verità. Altri lasceranno il programma? (Di mercoledì 15 marzo 2023) Abbiamo parlato di segnalazioni che hanno costretto la dama Desdemona di “Uomini e Donne” ad andarsene… Tuttavia non siamo scesi nel dettaglio… Ora siamo pronti! Uomini e Donne: cosa è successo a Desdemona? Il “grande momento” è previsto per oggi, o meglio, oggi dovrebbero vederlo i telespettatori. Diverse persone avrebbero avvisato la redazione che Desdemona avrebbe qualcuno, un fidanzato, che l’aspetta fuori dal programma, e quindi dev’essere cacciata. Parteciperebbe (da non molto) al dating show solo per ottenere visibilità e non per cercare l’amore (accusa ricorrente per i personaggi passati e presenti)! Avrebbe mentito a tutti, insomma! Lei ha fatto l’impossibile per negare, ma soprattutto le reazioni degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 15 marzo 2023) Abbiamo parlato di segnalazioni che hanno costretto la damadi “” ad andarsene… Tuttavia non siamo scesi nel dettaglio… Ora siamo pronti!: cosa è successo a? Il “grande momento” è previsto per oggi, o meglio, oggi dovrebbero vederlo i telespettatori. Diverse persone avrebbero avvisato la redazione cheavrebbe qualcuno, un fidanzato, che l’aspetta fuori dal, e quindi dev’essere cacciata. Parteciperebbe (da non molto) al dating show solo per ottenere visibilità e non per cercare l’amore (accusa ricorrente per i personaggi passati e presenti)! Avrebbe mentito a tutti, insomma! Lei ha fatto l’impossibile per negare, ma soprattutto le reazioni degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni ...

