Uomini e donne oggi 15 marzo: Maria sbatte fuori dallo studio Desdemona! Applausi per Armando (Di mercoledì 15 marzo 2023) La puntata di oggi è iniziata davvero con il botto. Maria De Filippi con l’aiuto di Armando Incarnato ha smascherato la dama cacciandola via dal programma. Stiamo parlando di Desdemona che come ci avevano detto le anticipazioni ha dovuto abbandonare il format. Ma andiamo a vedere i dettagli Uomini e donne oggi: Desdemona smascherata da L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 15 marzo 2023) La puntata diè iniziata davvero con il botto.De Filippi con l’aiuto diIncarnato ha smascherato la dama cacciandola via dal programma. Stiamo parlando di Desdemona che come ci avevano detto le anticipazioni ha dovuto abbandonare il format. Ma andiamo a vedere i dettagli: Desdemona smascherata da L'articolo proviene da KontroKultura.

