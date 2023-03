Uomini e Donne, Maria De Filippi mette all’angolo Riccardo Guarnieri: la frase che lo zittisce (Di mercoledì 15 marzo 2023) Secondo le anticipazioni, nella puntata di Uomini e Donne del 15 marzo ci saranno importanti novità che riguarderanno il trono over. Innanzitutto al centro dello studio di Maria De Filippi l’attenzione sarà puntata su Roberta Di Padua. La dama ha cominciato infatti una frequentazione con un nuovo uomo ma le cose non sembrano essere andate per il meglio. La donna infatti ha affermato di non aver avuto nessun coinvolgimento dal punto di vista fisico e pertanto ha deciso di interrompere la conoscenza. Tale comportamento ha portato a numerose critiche da parte degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Il primo in particolar modo ha notato un’evidente complicità con il cavaliere napoletano Armando. Quest’ultimo però ha affermato di essere semplicemente amico della donna e di conoscere le sue preferenze. Anche la ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 15 marzo 2023) Secondo le anticipazioni, nella puntata didel 15 marzo ci saranno importanti novità che riguarderanno il trono over. Innanzitutto al centro dello studio diDel’attenzione sarà puntata su Roberta Di Padua. La dama ha cominciato infatti una frequentazione con un nuovo uomo ma le cose non sembrano essere andate per il meglio. La donna infatti ha affermato di non aver avuto nessun coinvolgimento dal punto di vista fisico e pertanto ha deciso di interrompere la conoscenza. Tale comportamento ha portato a numerose critiche da parte degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Il primo in particolar modo ha notato un’evidente complicità con il cavaliere napoletano Armando. Quest’ultimo però ha affermato di essere semplicemente amico della donna e di conoscere le sue preferenze. Anche la ...

