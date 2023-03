Uomini e Donne, Lavinia divisa tra Alessio Corvino e Alessio Campoli: chi sarà la scelta (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nel trono giovani di Uomini e Donne la tronista Lavinia Mauro farà la sua scelta tra i corteggiatori Alessio Corvino e Alessio Campoli. Chi sceglierà tra i due? La 27enne romana è ancora molto indecisa e se da una parte c’è chi è convinto che a breve potrebbe sorprendere tutti con una scelta lampo, fatta magari perché spinta dalla paura di perdere il corteggiatore che le piace di più (che sembra essere Alessio Corvino), dall’altra c’è chi pensa che Lavinia Mauro farà la sua scelta a maggio, quando si tengono le ultime registrazioni del programma di Maria De Filippi prima della pausa estiva. Vediamo dunque come stanno ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nel trono giovani dila tronistaMauro farà la suatra i corteggiatori. Chi sceglierà tra i due? La 27enne romana è ancora molto indecisa e se da una parte c’è chi è convinto che a breve potrebbe sorprendere tutti con unalampo, fatta magari perché spinta dalla paura di perdere il corteggiatore che le piace di più (che sembra essere), dall’altra c’è chi pensa cheMauro farà la suaa maggio, quando si tengono le ultime registrazioni del programma di Maria De Filippi prima della pausa estiva. Vediamo dunque come stanno ...

