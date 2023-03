Uomini e Donne: Desdemona Cacciata dal Programma! (Di mercoledì 15 marzo 2023) Pessima figura per la dama del trono over Desdemona Balzano a Uomini e Donne. Dopo alcuni messeggi compromettenti Maria De Filippi ha allontanato la dama dallo studio. Ecco cosa è successo. #UominieDonne #Desdemonabalzano Desdemona Balzano è stata Cacciata dal popolare dating show italiano Uomini e Donne dalla conduttrice Maria De Filippi dopo essere stata smascherata per aver usato il programma per favorire la sua carriera. Armando Incarnato, ospite del programma, ha rivelato di aver ricevuto dei messaggi audio da una terza persona in cui Desdemona veniva consigliata su come comportarsi in trasmissione. Quando le è stato chiesto se avrebbe permesso la riproduzione dell’audio, ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 15 marzo 2023) Pessima figura per la dama del trono overBalzano a. Dopo alcuni messeggi compromettenti Maria De Filippi ha allontanato la dama dallo studio. Ecco cosa è successo. #balzanoBalzano è statadal popolare dating show italianodalla conduttrice Maria De Filippi dopo essere stata smascherata per aver usato il programma per favorire la sua carriera. Armando Incarnato, ospite del programma, ha rivelato di aver ricevuto dei messaggi audio da una terza persona in cuiveniva consigliata su come comportarsi in trasmissione. Quando le è stato chiesto se avrebbe permesso la riproduzione dell’audio, ...

