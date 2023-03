Uomini e Donne: Desdemona Balzano querela Gianni Sperti e Armando Incarnato (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nella puntata di mercoledì 15 marzo 2023 di Uomini e Donne Maria De Filippi ha cacciato dallo studio Desdemona Balzano. L'ex dama del parterre femminile del Trono Over è stata smascherata e sbugiardata in malo modo da Armando Incarnato e Gianni Sperti, creando non poco scompiglio e imbarazzo durante la trasmissione. Mentre avveniva in confronto tra la donna e Ivan, Armando ha chiesto a Maria De Filippi di poter fare un appunto sul comportamento di Desdemona, dichiarando di avere le prove che lei partecipava a Uomini e Donne prendendo in giro tutti. Il napoletano ha fatto ascoltare un vocale audio, mandato da terzi, a Gianni che, dal canto suo ha rivelato anche lui ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nella puntata di mercoledì 15 marzo 2023 diMaria De Filippi ha cacciato dallo studio. L'ex dama del parterre femminile del Trono Over è stata smascherata e sbugiardata in malo modo da, creando non poco scompiglio e imbarazzo durante la trasmissione. Mentre avveniva in confronto tra la donna e Ivan,ha chiesto a Maria De Filippi di poter fare un appunto sul comportamento di, dichiarando di avere le prove che lei partecipava aprendendo in giro tutti. Il napoletano ha fatto ascoltare un vocale audio, mandato da terzi, ache, dal canto suo ha rivelato anche lui ...

