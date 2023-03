Uomini e Donne: commenti a caldo (15/03/2023) (Di mercoledì 15 marzo 2023) Alle 14.45, su Canale 5, una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di mercoledì 15 marzo 2023) Alle 14.45, su Canale 5, una nuova puntata di, il dating show condotto da Maria De Filippi. A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntonellaNapoli : 81 non è un numero, 81 sono vite di uomini, donne, bambini che non potranno mai raccontare le loro storie di dolor… - ultimora_pol : Beppe #Sala: “Nostro malgrado, non possono più essere registrati gli atti di nascita di figli nati da due uomini ch… - LaVeritaWeb : Le femministe spesso rappresentano la Vergine in modo blasfemo. Ma è grazie a Lei se le donne non sono più consider… - Roky99760738 : RT @AntonellaNapoli: 81 non è un numero, 81 sono vite di uomini, donne, bambini che non potranno mai raccontare le loro storie di dolore.… - giaffernando : RT @DomaniGiornale: ?? Mentre cresce il numero di donne, uomini e bambini che perdono la vita nel Mediterraneo, nessuno - nemmeno il ministr… -