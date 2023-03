Uomini e Donne, anticipazioni 15 marzo: Gemma dubita di Silvio. Desdemona va via (Di mercoledì 15 marzo 2023) Uomini e Donne, anticipazioni 15 marzo: Gemma Galgani riprenderà a far parlare di sè per la sua frequentazione con Silvio, con il quale le cose non andranno più bene come prima. Per quanto riguarda Desdemona, succederà qualcosa di inaspettato e di spiacevole. Cosa sarà? Uomini e Donne, anticipazioni 15 marzo: Gemma sospetta di Sivio Sembrava che la storica dama del Trono Over fosse contenta della sua “passionale” conoscenza con Silvio, ma da quello che lei dirà oggi, sembra che qualcosa stia iniziando ad incrinarsi. Affermerà di non essere convinta dei modi di fare del cavaliere: quali, in particolare? Baci e massaggi ai piedi in studio, parevano piacerle … Invece ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 15 marzo 2023)15Galgani riprenderà a far parlare di sè per la sua frequentazione con, con il quale le cose non andranno più bene come prima. Per quanto riguarda, succederà qualcosa di inaspettato e di spiacevole. Cosa sarà?15sospetta di Sivio Sembrava che la storica dama del Trono Over fosse contenta della sua “passionale” conoscenza con, ma da quello che lei dirà oggi, sembra che qualcosa stia iniziando ad incrinarsi. Affermerà di non essere convinta dei modi di fare del cavaliere: quali, in particolare? Baci e massaggi ai piedi in studio, parevano piacerle … Invece ...

