Uomini e Donne, anticipazioni 15-17 marzo: Federico sceglie, Desdemona via (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le anticipazioni delle puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda dal 15 al 17 marzo, rivelano che ci sarà finalmente la scelta di Federico Nicotera. Il ragazzo ha registrato il momento conclusivo del suo percorso il 7 marzo e, adesso, andrà tutto in onda. Oltre che parlare di questo, però, ci sarà anche un blocco dedicato a Nicole e al trono over. Specie per quest'ultimo parterre, gli animi saranno piuttosto inquieti. Nello specifico, infatti, arriverà una pesante segnalazione su Desdemona, che spingerà la dama a dover abbandonare il programma in maniera definitiva. Anche per Gemma Galgani e Silvio ci saranno delle interessanti novità. anticipazioni Uomini e Donne: momento osé per Gemma e Silvio, ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ledelle puntate di, che andranno in onda dal 15 al 17, rivelano che ci sarà finalmente la scelta diNicotera. Il ragazzo ha registrato il momento conclusivo del suo percorso il 7e, adesso, andrà tutto in onda. Oltre che parlare di questo, però, ci sarà anche un blocco dedicato a Nicole e al trono over. Specie per quest'ultimo parterre, gli animi saranno piuttosto inquieti. Nello specifico, infatti, arriverà una pesante segnalazione su, che spingerà la dama a dover abbandonare il programma in maniera definitiva. Anche per Gemma Galgani e Silvio ci saranno delle interessanti novità.: momento osé per Gemma e Silvio, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntonellaNapoli : 81 non è un numero, 81 sono vite di uomini, donne, bambini che non potranno mai raccontare le loro storie di dolor… - ultimora_pol : Beppe #Sala: “Nostro malgrado, non possono più essere registrati gli atti di nascita di figli nati da due uomini ch… - LaVeritaWeb : Le femministe spesso rappresentano la Vergine in modo blasfemo. Ma è grazie a Lei se le donne non sono più consider… - astrazenecco : @Dani_Rondinelli Vedi i danni di far fare la politica alle donne (anche se sembrano uomini)… - kikos1965ca : @Ile2S @AndreaBitetto @mattiafeltri Sono quasi sempre d’accordo su ciò che scrivi, però è innaturale e basta che 2… -