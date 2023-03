Unicredit: Orcel, 2022 base minima per utili, su M&A vediamo (Di mercoledì 15 marzo 2023) "Il 2022 ha stabilito una nuova base minima per generare utili'", con Unicredit che nel futuro manterrà una forte generazione di capitale. Lo afferma l'amministratore delegato della banca, Andrea ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 marzo 2023) "Ilha stabilito una nuovaper generare'", conche nel futuro manterrà una forte generazione di capitale. Lo afferma l'amministratore delegato della banca, Andrea ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ansa_economia : Unicredit: Orcel, 2022 base minima per utili, su M&A vediamo. Nessun timore per Silicon Valley Bank. Italia sta fac… - fisco24_info : Unicredit: Orcel, 2022 base minima per utili, su M&A vediamo: Nessun timore per Silicon Valley Bank. Italia sta fac… - Osserv_Impresa : UniCredit, Orcel: 2022 è nuova base per distribuzione e risultati, possiamo fare meglio - infoiteconomia : UniCredit: Orcel, con crisi Svb registrato aumento depositi - infoiteconomia : UniCredit: Orcel, M&A solo se aumenta nostra distribuzione per azione -