Unghie perlate primavera 2023 | la manicure è luminosa

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Una tendenza che arriva dagli Anni ’80 e si arricchisce di nuovi bagliori, tanto moderni da apparire cibernetici: lesono il trend da provare per la. La prima a cedere è stata Chiara Ferragni che, su Instagram, ha sfoggiato una nuovissimadai riflessi perla. Firmata Passione, incarna perfettamente la tendenza Pearly Nails. Il risultato sonoda abbinare a qualsiasi forma e lunghezza e, soprattutto, capaci di catturare tutta la luminosità della stagione. Le, d’altra parte, sono anche una splendida rivisitazione dell’idea dinude. Per realizzare questo tipo di nail art, infatti, occorre utilizzare una base chiara, bianca, ...

Glitter swirls Le unghie bianche rappresentano una delle idee nail art più belle del momento. Per rendere questa manicure ancora più glam, ecco una versione con swirl in glitter color platino.

Unghie Primavera 2023, la manicure perla di Valentina Ferragni Elle

