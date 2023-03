Undici coltellate in 20 secondi Così venne ammazzato Cerciello Rega

... legale di Rosa Maria Esilio , vedova di Mario Cerciello Rega , entrando in Cassazione per l'udienza del processo per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri, ucciso conil 26 ...Mercoledì 15 marzo si terrà l'udienza in Cassazione del processo per l'omicidio del Vice Brigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso conil 26 luglio del 2019 a Roma: lo ricorda l'Associazione Vittime del Dovere segnalando che la stessa "si costituì da subito parte civile per sostenere i familiari del Carabiniere ...E' attesa per domani, a più di tre anni e mezzo dai fatti, l'udienza in Cassazione del processo per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso conil 26 luglio del 2019 a Roma. I supremi giudici della prima sezione penale saranno chiamati a decidere sulle condanne decise dalla Corte di assise di Appello a 24 anni e a 22 anni ...

Così l'avvocato Massimo Ferrandino, legale di Rosa Maria Esilio, vedova di Mario Cerciello Rega, entrando in Cassazione per l'udienza del processo per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri, ...