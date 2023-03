Un’attivista polacca è stata condannata per aver aiutato una donna ad abortire (Di mercoledì 15 marzo 2023) È un tentativo da parte del governo di destra di intimidire i movimenti femministi in un paese dove l'aborto è, di fatto, vietato Leggi su ilpost (Di mercoledì 15 marzo 2023) È un tentativo da parte del governo di destra di intimidire i movimenti femministi in un paese dove l'aborto è, di fatto, vietato

Polonia, ha cercato di aiutare una donna ad abortire: condannata a 8 mesi Polonia di estrema destra che sta riportando il paese a livelli di oscurantismo mai visti prima e poco alla volta togliendo le libertà. Un'attivista polacca, Justyna Wydrzynska, è stata condannata a svolgere lavori socialmente utili per otto mesi dopo essere stata riconosciuta colpevole di aver cercato di aiutare una donna ad abortire. Justyna Wydrzynska, celebre attivista polacca, è stata condannata a otto mesi di lavori socialmente utili per aver aiutato Aina, una connazionale, a procurarsi la pillola abortiva di nascosto dal marito, un uomo.