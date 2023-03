Unabomber, il caso si riapre. La vittima Francesca Girardi: «Dopo 20 anni spero ancora di sapere chi mi ha colpito. Non voglio vendetta, ma rivincita» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dopo sedici anni di silenzio, i fascicoli dell'inchiesta su Unabomber archiviata nel 2009 tornano sul tavolo del Tribunale di Trieste. Francesca Girardi e Greta Momesso, all'epoca giovani... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 15 marzo 2023)sedicidi silenzio, i fascicoli dell'inchiesta suarchiviata nel 2009 tornano sul tavolo del Tribunale di Trieste.e Greta Momesso, all'epoca giovani...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RassegnaZampa : #Unabomber, il caso si riapre. La vittima Francesca Girardi: «Dopo 20 anni spero ancora di sapere chi mi ha colpito… - antennatre : TRIESTE | CASO UNABOMBER: IL GIP METTE AL LAVORO 2 PERITI PER IL DNA SUI 10 REPERTI - Telequattro : TRIESTE | CASO UNABOMBER: IL GIP METTE AL LAVORO 2 PERITI PER IL DNA SUI 10 REPERTI - ilgiornale : La procura di Trieste riapre il caso Unabomber: stamani l'incidente probatorio con la nomina dei due periti che esa… - ScacchiMaurizio : @RicSpada A me è piaciuto molto “Il caso unabomber “ dipende da quello che cerchi. -