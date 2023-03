“Una vita da social”, la Polizia in campo contro cyberbullismo e insidie della rete (Di mercoledì 15 marzo 2023) Bergamo. A soli 12 anni aveva ben tre profili su Badoo, nota piattaforma di incontri per adulti. Veniva contattata da uomini che volevano un appuntamento di persona, oppure le inviavano fotografie chiedendo in cambio dei suoi scatti. Se n’è accorta la madre, che si è subito rivolta alla Polizia postale della questura di Bergamo. Gli agenti hanno avviato le indagini e sono riusciti a risalire a quattro persone, hanno disposto delle perquisizioni nel corso delle quali hanno trovato del materiale compromettente ed è scattata per tutti la denuncia. Il caso è stato anche segnalato alla procura dei minori di Brescia. Questo è solo uno dei numerosi casi legati al mondo del web che coinvolgono dei minori. Ci sono poi il cyberbullismo, l’adescamento, le truffe. La rete è insidiosa per tutti, soprattutto per ragazzi, spesso ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 15 marzo 2023) Bergamo. A soli 12 anni aveva ben tre profili su Badoo, nota piattaforma di incontri per adulti. Veniva contattata da uomini che volevano un appuntamento di persona, oppure le inviavano fotografie chiedendo in cambio dei suoi scatti. Se n’è accorta la madre, che si è subito rivolta allapostalequestura di Bergamo. Gli agenti hanno avviato le indagini e sono riusciti a risalire a quattro persone, hanno disposto delle perquisizioni nel corso delle quali hanno trovato del materiale compromettente ed è scattata per tutti la denuncia. Il caso è stato anche segnalato alla procura dei minori di Brescia. Questo è solo uno dei numerosi casi legati al mondo del web che coinvolgono dei minori. Ci sono poi il, l’adescamento, le truffe. Laè insidiosa per tutti, soprattutto per ragazzi, spesso ...

