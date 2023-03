Una taglia su Crosetto L' allarme dell' Intelligence fa tremare il governo

(Di mercoledì 15 marzo 2023) L'escalation tra le parti è ormai sotto gli occhi di tutti. Droni e jet che vengono inseguiti, colpiti e fatti precipitare nei cieli di mezza Europa. Accuse e insulti inviati attraverso gli organi di stampa e i canali diplomatici istituzionali. La guerra in Ucraina vede una tensione che sta visibilmente salendo di livello. Il primo a pagarne le conseguenze sarebbe il nostro ministroa Difesa, Guido, a cui, qualche giorno fa, il generalea Brigata Wagner, Evgeny Prigozhin, ha rivolto un eloquente "mudak" che è un esplicito insulto in lingua russa. Ma non sembra essere finita qui. Anzi. Secondo quanto riportato dal sito de Il Foglio, l'italiana avrebbe avvertito il nostro'esistenza di unadi 15 milioni di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Il Cremlino ha messo una taglia da 15 milioni di dollari su Guido Crosetto. L’allerta arriva dalla nostra Intellige… - martaottaviani : Thread/ Prima gli insulti di #medvedev, poi quelli di #prigozhin adesso anche l’alle di una taglia del #cremlino su… - HSkelsen : Se è vera questa taglia, posta dalla Russia, sulla testa del ministro @GuidoCrosetto, a cui esprimo la mia solidari… - Claudio47765890 : RT @osamundR: Il Cremlino ha messo una taglia da 15 milioni di dollari su Guido Crosetto. L’allerta arriva dalla nostra Intelligence (CIA????… - AutogriLLocryp : RT @HSkelsen: Se è vera questa taglia, posta dalla Russia, sulla testa del ministro @GuidoCrosetto, a cui esprimo la mia solidarietà (per q… -

... Anna (Ashley Johnson), mentre sta per partorire incasa abbandonata. La donna viene morsa eil cordone ombelicale della neonata pochi secondi dopo, abbastanza per dare a Ellie l'immunità, ...da 15 milioni di dollari sul ministro della Difesa Guido Crosetto , è questo l'allarme lanciato dall' intelligence italiana che è giunto ai vertici del governo. La notizia è riportata dal ...La gente gode di queste cose, ma il gossip non ècosa fatta per me",corto lapidaria. Tags: belve francescafagnani gossip heatherparisi heatherparisifigli heatherparisifiglie ...

"Colpire Crosetto". L'allarme dell'intelligence: Mosca ha messo una taglia sul ministro da 15 milioni di dollari Il Foglio

Anzi. Secondo quanto riportato dal sito de Il Foglio, l'Intelligence italiana avrebbe avvertito il nostro governo dell'esistenza di una taglia di 15 milioni di dollari sul ministro Crosetto. La ...Guido Crosetto nel mirino di Mosca: secondo fonti di intelligence citate dal Foglio, l’ex presidente russo Dmitri Medvedev, una delle voci più violente e sfrontate nelle dichiarazioni che arrivano dal ...