"Una reliquia...", "Sarò prudente". Botta-risposta tra De Luca e Salvini (Di mercoledì 15 marzo 2023) L'incontro al cantiere dell'alta velocità Napolo-Bari. Il ministro rinfaccia al governatore di essere autonomista a giorni alterni. E lui: "Speriamo che lui capiti qui nei giorni giusti" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 15 marzo 2023) L'incontro al cantiere dell'alta velocità Napolo-Bari. Il ministro rinfaccia al governatore di essere autonomista a giorni alterni. E lui: "Speriamo che lui capiti qui nei giorni giusti"

