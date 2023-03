Una nuova campagna pubblicitaria celebra il dialogo creativo tra Dom Pérignon e Lady Gaga (Di mercoledì 15 marzo 2023) Life&People.it Un mix emozionante quello tra la stella della musica e dei red carpet Lady Gaga e l’illustre marchio francese di vini e champagne Dom Pérignon, un sodalizio nato dal 2021 allo scopo di fondere le note musicali con quelle dell’ultima rivelazione dell’etichetta Dom Pérignon Vintage 2013. La campagna pubblicitaria appena pubblicata, con la regia del contemporaneo Wookkid (Yoann Lemoine) e la fotografia affidata all’italiano Mario Sorrenti, ha come sfondo il chiostro dell’Abbazia di Saint-Pierre d’Hautvillersche – luogo di rilevante importanza nella produzione e storia del marchio – mentre un tripudio di arte e creatività tra la musicalità delle note di sottofondo e il corpo di ballo, sui passi della coreografia creata da Lidi Larbi Cherkaoui, prende vita. Violini e ... Leggi su lifeandpeople (Di mercoledì 15 marzo 2023) Life&People.it Un mix emozionante quello tra la stella della musica e dei red carpete l’illustre marchio francese di vini e champagne Dom, un sodalizio nato dal 2021 allo scopo di fondere le note musicali con quelle dell’ultima rivelazione dell’etichetta DomVintage 2013. Laappena pubblicata, con la regia del contemporaneo Wookkid (Yoann Lemoine) e la fotografia affidata all’italiano Mario Sorrenti, ha come sfondo il chiostro dell’Abbazia di Saint-Pierre d’Hautvillersche – luogo di rilevante importanza nella produzione e storia del marchio – mentre un tripudio di arte e creatività tra la musicalità delle note di sottofondo e il corpo di ballo, sui passi della coreografia creata da Lidi Larbi Cherkaoui, prende vita. Violini e ...

