Una Mole di colombe, boom della pasticceria made in Campania: 4 in gara (con l’unico chef donna) (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dai panifici alle pasticcerie: con quattro eccellenze locali fra i quindici Maestri pasticceri lievitisti scelti e fornai, la Campania è la regione più rappresentata alla V edizione di Una Mole di colombe, in programma il 25 e 26 marzo a Torino.Dalla provincia di Caserta a Torino, pasticceri dal 1980, i fratelli Cappiello non hanno ancora scelto gli ingredienti da miscelare per presentare la loro colomba creativa, ma “la conciata che utilizza salsiccia di maialino nero di razza casertana insieme al formaggio conciato romano, non mancherà. Le colombe artigianali sono sempre più richieste. Questo significa che il fare bene utilizzando prodotti nobili: premia”, spiega il Maestro lievitista Michele Cappiello, che insieme al fratello Luigi gestisce la pasticceria Cappiello in via Michele Ruta al civico 24. ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dai panifici alle pasticcerie: con quattro eccellenze locali fra i quindici Maestri pasticceri lievitisti scelti e fornai, laè la regione più rappresentata alla V edizione di Unadi, in programma il 25 e 26 marzo a Torino.Dalla provincia di Caserta a Torino, pasticceri dal 1980, i fratelli Cappiello non hanno ancora scelto gli ingredienti da miscelare per presentare la loro colomba creativa, ma “la conciata che utilizza salsiccia di maialino nero di razza casertana insieme al formaggio conciato romano, non mancherà. Leartigianali sono sempre più richieste. Questo significa che il fare bene utilizzando prodotti nobili: premia”, spiega il Maestro lievitista Michele Cappiello, che insieme al fratello Luigi gestisce laCappiello in via Michele Ruta al civico 24. ...

