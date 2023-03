Una legge del 1919 apriva alle donne una serie di professioni, ma ne vietava altre, come fare il magistrato, che implicavano il riconoscimento per le donne dei diritti politici (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sono passati sessant’anni da quando le donne hanno visto finalmente riconosciuto il diritto di accedere alla magistratura. Con la legge 166 del 9 febbraio 1963. La preclusione all’ingresso si fondava su una legge del 1919. La stessa che abolendo la potestà maritale, apriva alle donne una serie di professioni. Ma ne vietava altre, come fare il magistrato, che implicavano il riconoscimento per le donne dei diritti politici. (Getty Images) come poteva sopravvivere questa legge a una ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sono passati sessant’anni da quando lehanno visto finalmente riconosciuto il diritto di accedere alla magistratura. Con la166 del 9 febbraio 1963. La preclusione all’ingresso si fondava su unadel. La stessa che abolendo la potestà maritale,unadi. Ma neil, cheilper ledei. (Getty Images)poteva sopravvivere questaa una ...

